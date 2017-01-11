Власти Исландии перенесли вступление в Евросоюз на более поздние сроки

В Исландии будет сформировано новое правительство из трех крупных политических партий, и эти партии приняли решение о переносе времени вступления страны в Евросоюз.
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, только в конце каденции действующего парламента Исландии будет рассматриваться вопрос о проведении в стране референдума по поводу вступления в Евросоюз. Коалиция Исландии будет сформирована из трех политических сил – Яркое будущее, Возрождение и Независимая партия. Кроме того, новым исландским премьером был избран Бьярни Бенедиктссон, бывший министр финансов и глава Независимой партии. Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Исландии прошли в прошлом году, 29 октября.
Внеочередным выборам в Исландии предшествовал довольно крупный скандал. В обнародованных «панамских» документах фигурировало имя уже бывшего премьер-министра страны, который из-за скандала был вынужден отправиться в отставку. Нужно отметить, что Исландия не является членом Евросоюза, однако имеет все шансы на вступление.