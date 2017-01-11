В Европе открылся уникальный подводный музей

Накануне в Европе произошло очень знаменательное событие – в прибрежных водах Лансароте начал работать уникальный музей, сообщает replyua.net со ссылкой на АВС.
На одном из Канарских островов 10 января был открыт подводный музей – все экспонаты находятся на дне моря, и, чтобы их рассмотреть, придется спускаться на глубину, предварительно вооружившись аквалангом. Музей Атлантико насчитывает около трехсот различных экспонатов, а также двенадцать роскошных инсталляций. Над созданием всех экспонатов работал Джейсон де Кайрес Тейлор, известный британский скульптор. Музей на Лансароте появился не случайно – скульптор попытался привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления на Земле.
Все его экспонаты, как утверждает сам Тейлор, напоминают посетителям музея о последствиях человеческой деятельности. Большинство представленных работ мастера изображают жестокость и эгоизм жителей Земли, которые перестали придавать значение таким глобальным проблемам, как исчезновение животных, загрязнение мирового океана и воздуха.