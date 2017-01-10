Мей пообіцяла захистити країни Балтії у разі російської агресії

Очільниця британського уряду Тереза Мей пообіцяла, що Лондон буде вірним своїм союзницьким зобов’язанням, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, у ході інтерв’ю для британського каналу Sky News, премєр-міністр Великобританії проаналізувала можливий хід подій у разі, якщо агресії зазнає хтось із союзників Лондона по Альянсу. На її думку, найбільш імовірним випадком нападу може стати атака на країни Балтії. Мей наголосила, що у разі такої агресії Лондон обов’язково стане на захист Естонії та Литви.
Мей послалась на п’яту статтю Статуту НАТО, відповідно до якої у разі застосування військової сили кожна країна-член має право на підтримку та захист з боку союзників. Також Мей згадала і про перспективи Альянсу у контексті обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа. За її словами, незважаючи на позицію деяких оглядачів, що Вашингтон змінить своє ставлення до НАТО, вона вважає, що Сполучені Штати будуть виконувати свої союзницькі зобов’язання. Відтак, очільниця британського уряду нагадала, що британський військовий контингент буде розміщено на території Естонії для участі у міжнародних навчаннях.