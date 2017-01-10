валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Мей пообіцяла захистити країни Балтії у разі російської агресії

Мей пообіцяла захистити країни Балтії у разі російської агресії
Очільниця британського уряду Тереза Мей пообіцяла, що Лондон буде вірним своїм союзницьким зобов’язанням, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».

Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, у ході інтерв’ю для британського каналу Sky News, премєр-міністр Великобританії проаналізувала можливий хід подій у разі, якщо агресії зазнає хтось із союзників Лондона по Альянсу. На її думку, найбільш імовірним випадком нападу може стати атака на країни Балтії. Мей наголосила, що у разі такої агресії Лондон обов’язково стане на захист Естонії та Литви.

Мей послалась на п’яту статтю Статуту НАТО, відповідно до якої у разі застосування військової сили кожна країна-член має право на підтримку та захист з боку союзників. Також Мей згадала і про перспективи Альянсу у контексті обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа. За її словами, незважаючи на позицію деяких оглядачів, що Вашингтон змінить своє ставлення до НАТО, вона вважає, що Сполучені Штати будуть виконувати свої союзницькі зобов’язання. Відтак, очільниця британського уряду нагадала, що британський військовий контингент буде розміщено на території Естонії для участі у міжнародних навчаннях.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
Важное за сутки
10 янв 2017
26438

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории. Как сообщает

10 янв 2017
21882

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом. Как информирует replyua.net со ссылкой на

10 янв 2017
5600

Доник: НАТО перебросило в Польшу рекордное количество танков, которые окажутся за нашими спинами

Известный украинский блогер и волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что тот факт, что Североатлантический альянс укрепляет свою оборону – это, конечно, хорошо, вот

Последние новости

20 держав вимагають викинути Росію зі світового спорту

Мей пообіцяла захистити країни Балтії у разі російської агресії

Захворюваність на ВІЛ у Росії катастрофічна – доповідь ВООЗ

Українка очолила МЗС Канади

У Сенаті США хочуть більше санкцій щодо Росії

Родичів екс-генсека ООН судитимуть за хабарництво

СБ України: списки Савченко некоректні

Блогер: сумую за тими часами, коли Савченко сиділа в російській тюрмі

Блогер: Савченко до сих пор не за решеткой лишь потому, что этого с нетерпением ждут другие агенты Кремля

Геращенко: Савченко переконує, що опублікувала списки на користь українцям. Але я іншої думки

Путину удается делать то, что делал Гитлер с Европой в 30-х годах, - дипломат

Сазонов: це остання гра «Газпрому», і він піде на все

Антироссийские санкции из-за Крыма сильно ударили по России, - Керри

Борис Акунін: у Сучасній Росії ніщо не є тим, чим називається

Политики ЕС – Трампу: сделка с Путиным принесет не мир, а скорее войну

Росіяни за місяць розтринькали половину свого Резервного фонду

Політолог розповіла що означає активізація Азарова

Власти Венгрии запретили судоходство по Дунаю

Штаб АТО озвучил потери террористов за неделю

Президент Палестины обеспокоен намерениями Трампа

 Новости за день