Власти Венгрии запретили судоходство по Дунаю

Reuters пишет, что сегодня власти Венгрии были вынуждены запретить судоходство по Дунаю из-за тяжелых климатических условий. Судоходство по рекам было ограничено также в других европейских странах в связи с сильными холодами, - передает replyua.net.
Движение речных судов по Дунаю временно приостановлено – река покрылась льдом, поэтому судоходство по ней невозможно. На поверхности воды плавают огромные глыбы льда, что создает риск аварий – об этом сегодня заявил пресс-секретарь Главного управления водных ресурсов Венгрии. Запрет вступил в силу сегодня и продлится до улучшения погодных условий.
Как сообщалось ранее, страны Европы столкнулись с сильными холодами, к которым оказались совершенно не готовы – во многих европейских городах из-за метелей и гололеда произошли автомобильные аварии. В некоторых странах имеются даже человеческие жертвы – люди погибли от переохлаждения. По наблюдениям синоптиков, насколько холодная зима последний раз случалась в Европе более тридцати лет назад.