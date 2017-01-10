В Европе увеличивается число людей, погибших из-за морозов

За последнюю неделю в Европе из-за аномальных морозов погибли уже 25 человек, в основном, все они были бездомными, информирует replyua.net со ссылкой на европейские источники.
Самая сложная ситуация сейчас складывается в Греции, где температура воздуха опустилась до двадцати градусов мороза – таких холодов жители страны не припомнят. Кроме того, в Греции несколько дней продолжаются снегопады, из-за чего многие населенные пункты остались без электроснабжения и воды. Чрезвычайное положение было объявлено на острове Эвия, который буквально завалило снегом. В некоторых районах толщина снежного покрова превышает два метра. Власти страны сообщают, что больше всего из-за морозов страдают мигранты, которые вынуждены жить в палатках. Расселить их в гостиницы и отели нет никакой возможности.
Кроме того, из-за сильных морозов в некоторых европейских государствах были отменены сотни авиарейсов, резко ухудшилась ситуация на дорогах – движение транспорта ограничено. Нужно отметить, что непростая погодная ситуация наблюдается и в Украине – во многих регионах не прекращаются осадки в виде снега.