Євросоюз нажаханий перспективою російського втручання - FT

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Західна преса повідомляє, що керівництво Європейського Союзу доволі серйозно ставиться до загрози, яка виходить від різноманітних хакерських атак на їх комп’ютерні мережі, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Каспров.ру».Так, видання The Financial Times, цитуючи кількох європейських чиновників, наголошує, що кількість хакерських атак на сервери Європейської комісії у 2016 році зросла на двадцять відсотків порівняно з попереднім періодом і сягнула ста десяти випадків. Особливо небезпечними такі атаки виглядають з огляду на те, що у цих комп’ютерах містяться дані про всіх держав-членів ЄС. З огляду на таку статистику, Брюссель серйозно переймається перспективою втручання Російської Федерації у вибори у кількох провідних державах, зокрема – у президентські у Франції та парламентські у Німеччині.Для запобігання можливим ексцесам, Брюссель вдасться до низки заходів. Зокрема, відтепер всі співробітники Єврокомісії мають користуватись електронним шифруванням кореспонденції. До того ж, ЄС зміцнить співпрацю з НАТО у питаннях захисту цифрових даних. Коментуючи цю проблему, єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг заявив, що найбільшу небезпеку становлять атаки, спрямовані на «підрив довіри до демократичних інститутів».