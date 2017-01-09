Блогер розповів що означають американські війська в Європі

Блогер Anti-colorados на порталі «Лінія оборони» проаналізував склад військ та озброєння, які будуть дислокуватись в Польщі, і пояснив чого хоче досягти НАТО, - про це інформує replyua.net.
Так, на початку року до Німеччини прибуло вантажне судно, на якому знаходились сотні одиниць техніки та понад дві тисячі військових. Це – лише невелика частина збройного контингенту Сполучених Штатів, який буде розміщений на території низки держав на східному кордоні НАТО. Блогер зауважує, що переміщення відбуваються без звичного у таких випадках гучного інформаційного висвітлення, а параметри цих маневрів були затверджені лише на червневому саміті Альянсу. Відтак, складається враження, що ми всі є свідками набагато більш масштабних змін, ніж спершу здається.
Варто зауважити, що цей вид військової присутності Сполучених Штатів новий для Європи. Військовий контингент розміщується за прямим проханням європейських держав, при цьому останні згодні взяти на себе весь фінансовий тягар їх утримання. Це свідчить про те, що Польща, Румунія і держави Балтії бачать прогалини у власній обороні і просять американців їх закрити до того часу, поки вони самі будуть здатні дати належну відсіч російським агресорам. Крім того, на східному кордоні Польщі буде розміщено низку баз зберігання військового спорядження, яка буде контролювати Пентагоном. Блогер зауважує, що такі самі бази побудовано на кордоні Туреччини і Сирії. Чи всі розуміють, для чого вони використовуються? - зазначає блогер.