Европа в царстве льда: уникальная фотосессия

Журналистам издания «Independent» удалось собрать фотографии уникальных пейзажей, сформировавшихся в европейских странах под влиянием неожиданных холодов – снега и мороза, - передает replyua.net.
Издание «Independent» сообщает, что из-за сильных холодов, пришедших в Сербию на прошлой неделе, замерзла река Велика Морава – впервые за последние десять лет. Сербские власти объявили чрезвычайное положение в девяти муниципалитетах в центральной и южной частях страны из-за снегопадов и крайне низких температур. Также власти Сербии запретили движение по Дунаю и Саве речного транспорта из-за льда и сильного ветра. В течение прошедшей ночи более 120 человек и 70 транспортных средств были эвакуированы в южных районах страны. В Италии замерзли за одну ночь многие фонтаны, чего также давно не случалось.
В других странах Европы сильные морозы привели к человеческим жертвам, что делает эти пейзажи не такими уж радостными – власти стран ЕС оказались не готовыми к таким сильным холодам.