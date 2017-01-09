В НАТО решили перебросить в страны Европы наибольшую партию техники после распада СССР

В порт немецкого города Бремергафен было выгружено сразу несколько сотен танков вместе с самоходными гаубицами и иными военными машинами, прибывшим морским путем из Соединенных Шатов для подконтрольной Вашингтону противотанковой бригады Североатлантического альянса, которая начнет нести службу в европейских странах-членах НАТО. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице US Army Europe в микроблогеTwitter. Сообщается, что прибывшая партия военной техники является самой большой, которая была переброшена американской стороной на европейский континент после того, как развалился СССР. Процесс транспортировки техники потребовал использования девяти сотен вагонов.
Также есть информация, что уже со следующего месяца ожидается поочередное пребывание танковых бригад НАТО на территории таких стран, как Польша, Латвия, Болгария, Румыния, Литва и Эстония. Подобными действиями в Альянсе хотят сделать более сильной защиту своих членов в Европе от вероятности агрессии со стороны РФ. Для усиления своего присутствия в Черноморском регионе НАПТО будет использовать силы Румынии, Турции и Болгарии.