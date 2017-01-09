Немецкий вице-канцлер выступил с громким заявлением о вероятности распада ЕС

По мнению вице-канцлера и министра экономики Германии Зигмара Габриэля, сейчас существует вероятность распада Евросоюза, передает replyua.net со ссылкой на информацию агентства Reuters. С точки зрения Габриэля, предложенная официальным Берлином позиция относительно необходимости стабилизации стран-членов еврозоны привела к самому большому разделу данного геополитического объединения за всю история его существования, в связи с чем вероятность развала ЕС отныне не является невозможным для реализации. Политик выразил уверенность в том, что «дети и внуки нас будут проклинать, так как именно Германия сейчас является главным выгодоприобретателем в ЕС, причем, это касается и экономического, и политического аспекта».
Кроме того, высокопоставленный чиновник заявил, что те попытки, которые предпринимают немецкие и итальянские власти для удерживания в пределах некоторого дефицита, чреваты определенными рисками для стран Европы.
Как известно, Зигмар Габриэль – вероятный соперник Ангелы Меркель на запланированных в нынешнем году выборах главы немецкого правительства (федерального канцлера).