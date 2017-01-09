Туреччина продовжує налагоджувати відносини з РФ, але позиції щодо України змінювати не буде

Для Туреччини співпраця з Російської Федерацією – важлива політична та економічна стратегія, проте її влада не буде переглядати своєї позиції щодо конфліктів в Україні та Грузії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час 9-ї Конференції послів у Анкарі, пише видання «Anadolu», передає replyua.net.
«Ми не можемо поступитися власними принципами та цінностями і відмовитися від підтримки України та Грузії щодо їх територіальної цілісності. Ми ніколи не визнаємо законною анексію українських земель», - наголосив він. В той самий час міністр підкреслив, що наразі для Туреччини важливим залишається питання співпраці з Росією щодо сирійського питання. за словами Чавушоглу, наразі в Туреччині перебуває понад 2.8 мільйона вимушених переселенців з Сирії. На їх підтримку Анкара направила мільярди доларів.
Крім того, за словами турецького міністра, Анкара робить все необхідне для того, щоб звільнити сирійські землі від терористичної загрози. «Туреччина буде продовжувати підтримку територіальної цілісності та незалежності Сирії», - наголосив він. Також він зазначив, що загибель російського посла являється спільною втратою для народів Росії і Туреччини.