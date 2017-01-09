Помер 43-річний син екс-президента Польщі

Нещодавно у Польщі помер один з чотирьох синів колишнього президента країни Леха Валенси Пшемислав Валенса. Про це сьогодні, 9-го січня, повідомляє видання «Associated Press», передає replyua.net.
У повідомленні розповідається, що померлого Пшемислава Валенса було знайдено у власній квартирі в Гданську. 43-річний чоловік вже мертвим був виявлений одним з членів своєї родини. В той самий час представник гданської поліції Олександра Сиверт зазначила, що до місця події було відправлено групу судово-медичних експертів, які попередньо встановили, що смерть наступила не в результаті вбивства. Дослідженні причини смерті шляхом розтину має відбутися вже в понеділок.
Як відомо, Пшемислав був третьою по рахунку дитиною колишнього президента Польщі Леха Валенса разом з його дружиною Данути. Всього колишній глава держави має вісім дітей: четверо дочок та четверо синів. «У своєму юнацтві Валенса старший мав проблеми з алкоголем. Його неодноразово затримувала поліція за водіння автотранспорту в нетверезому стані. Серйозних проблем зі здоров’ям у екс-президента не було», - зазначається у повідомленні видання. Водночас у інформаційному листі не вказується, як на новину про смерть Пшемислава відреагувала родина.