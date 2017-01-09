В Нидерландах задержаны журналисты, собиравшие данные об МН17 на Донбассе

Правоохранители аэропорта Амстердама задержали двух сотрудников голландских СМИ Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, передает replyua.net, на протяжение восьми суток они работали на оккупированной территории Донбасса и осуществляли сбор информации, касающейся крушения рейса МН17. В интервью своим коллегам Бек заявил, что задержание его и Спеккерса произошло сразу после того, как они сошли с самолета. «У нас забрали фрагменты, принадлежавшие разбившегося самолета, а также камеры, мобильные телефоны, ноутбуки и карты памяти. Сейчас все эти материалы находятся у полицейских», - подчеркнул Бек.
Журналист добавил, что целью его посещения Донбасса был сбор информации, касающейся авиакатастрофы малазийского лайнера. Бек и Спеккерс рассказали, что им удалось найти многочисленные обломки самолета, которые, по непонятным причинам, не собрали международные эксперты. Помимо этого, благодаря общению с местным населением, голландские журналисты услышали множество мнений о самом трагическом происшествии и его причинам.
Стефана Бека беспокоит то, что сведения жителей, которые, попросив остаться неназваными, дали интервью, сейчас находятся у полицейских.