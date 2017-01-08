Борис Джонсон зустрінеться з Трампом і Конгресом

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Очільник дипломатичного відомства Великобританії Борис Джонсон вирушив з діловим візитом до Вашингтону, - про це replyua.net стало відомо з інформаційних матеріалів, оприлюднених «Радіо Свобода».Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, Борис Джонсон розпочав свій візит до Сполучених Штатів Америки, у ході якого заплановано провести зустріч з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа та очільниками палат і комітетів Конгресу. Речники міністра повідомляють, що візит буде коротким і носитиме діловий характер. Дуже ймовірно, що обговорюватимуться, у першу чергу, торгові угоди – так, як відомо, Великобританія проголосувала влітку минулого року за вихід зі складу Європейського союзу, а Трамп неодноразово наголошував на необхідності переглянути умови низки зовнішньоторговельних угод, стороною яких є Сполучені Штати. Зауважимо, що на найближчий час заплановано і візит до Вашингтону очільниці британського уряду Терези Мей.Нагадаємо, Борис Джонсон відзначився різкими висловлюваннями на адресу Трампа під час передвиборної кампанії. Тим не менш, після несподіваного обрання останнього президентом, Джонсон висловив готовність працювати з ним.