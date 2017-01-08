Росія здійснює інформаційні атаки на Швецію – розслідування

Російська Федерація здійснює агресивну політику щодо держав, які її оточують, зокрема – щодо Швеції, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Експерти Зовнішньополітичного інституту, розташованого в Швеції, провели низку досліджень, спрямованих на вивчення впливу інформаційної політики Російської Федерації на суспільні процеси всередині їх держави. Вони дійшли висновку, що Кремль у відносинах зі Швецією намагається стерти межу між публічною дипломатією і активними заходами. Останні, у розумінні росіян, полягають в дезінформації, пропаганді, військових погрозах та поширенні агентів впливу. За словами науковців, активність Кремля у цій сфері особливо зросла після окупації Криму та частини Донбасу, яка спричинила зростання напруженості між Москвою та Заходом.
Особливо яскраво можна було спостерігати намагання росіян вплинути на формування суспільної думки у Швеції на прикладі голосування за угоду з Північноатлантичним альянсом. Так, напередодні голосування Ріксдагу (шведського парламенту) щодо угоди з НАТО, росіяни розгорнули широку інформаційну кампанію щодо дискредитації Альянсу в очах шведів, - зазначається у звіті.