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НАТО увеличит число и масштабы военных операций по сдерживанию российской агрессии

НАТО увеличит число и масштабы военных операций по сдерживанию российской агрессии
Reuters сообщает, что военное командование США сегодня пообещало увеличить масштабы и сложность своих учений для сдерживания российской агрессии на территории Европы. Для этого все больше танков США, грузовиков и другого оборудования прибывают в Германию для укрепления позиций НАТО на восточном фланге, - передает replyua.net.

Генерал- лейтенант ВВС США Тим Рэй, заместитель командующего Европейского командования США сегодня заявил: «Позвольте мне внести ясность: одна из наших важнейших задач – это приложение усилий по сдерживанию агрессии со стороны России и обеспечение территориальной целостности наших союзников. Мы будем поддерживать Европу, как свободный и процветающий мир».

Рэй в очередной раз подчеркнул незыблемость курса США на поддержку Европы во время своего выступления в немецком порту Бремерхафен, ознаменовавшем доставку на территорию Германии 2800 единиц боевой техники, которую будут использовать почти 4000 военнослужащих США, принимая участия в военных учениях вблизи России.
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