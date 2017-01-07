валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

У Кремлі чергова істерика, цього разу – через танки НАТО в Польщі

У Кремлі чергова істерика, цього разу – через танки НАТО в Польщі
У Російській Федерації нарешті дали коментарі з приводу розміщення військової техніки союзників на її західник кордонах, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Тиждень».

Так, журналісти взяли коментарі у першого заступника очільника Комітету оборони і безпеки верхньої палати російського парламенту Франца Клінцевича. За його словами, цей крок можна, виражаючись мяко, назвати «зухвалим, нахабним і демонстративним». Відтак, Клінцевич почав погрожувати Альянсу «жорсткою відповіддю». При цьому, така відповідь буде дана по всьому периметру кордонів, де розміщено американську військову техніку. Суперечачи сам собі, російський сенатор наголосив, що «Росія може потурбуватись про свою безпеку», але Європа від цього перетвориться на «порохову бочку».

Нагадуємо, кількома днями раніше до німецького порту прибуло вантажне судно, яким до Європи було доставлено перший трансфер військової техніки, якою НАТО буде посилювати свій східний кордон у зв’язку з російською агресією. Зокрема, у Польщі, Румунії та країнах Балтії буде розміщено дві з половиною тисячі танків та близько сотні військових гелікоптерів різних модифікацій, які обслуговуватимуться чотирма з половиною тисячами американських вояків.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты
Важное за сутки
06 янв 2017
5336

Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»

Блогер під псевдонімом «Фашик Донецький» продовжує ділитись історіями, які відбуваються в окупованому Донецьку, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».

Последние новости

Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса

Муждабаєв: росіяни не намагаються зрозуміти

ФБР розповіла про винуватця стрілянини у Флориді

В Раде озвучили причину прибытия Байдена в Украину

Премьер-министр Турции прибыл с официальным визитом в Ирак

Плотницкий: в 2017-м война на Донбассе должна закончиться миром

У Кремлі чергова істерика, цього разу – через танки НАТО в Польщі

От Антарктиды в ближайшее время отколется огромный айсберг

Портников: разведка США задала направление будущим отношениям Трампа с Путиным

Американська розвідка у своїй доповіді назвала основних пропагандистів Кремля

Трамп заявив, що у часи його президентства Росія «більше поважатиме» США

Доник: украинский бизнес ждут большие перемены

Конфронтация Трампа с Путиным будет более серьезной, чем была у Обамы, - Портников

Израиль урежет финансирование ООН на 6 миллионов долларов в 2017 году

У мережі глузують з підставного «оточення» Путіна

Манн: Израилю следует как можно скорее выйти из позорных соглашений по соблюдению прав человека

Нусс розповів для чого Порошенко найняв американських лобістів

Рядом с Межигорьем выросли имения судей и прокуроров

Портников: как Трамп оказался у Путина на крючке

Доник о благотворительности Фельдмана за чужой счет

 Новости за день