У Кремлі чергова істерика, цього разу – через танки НАТО в Польщі

У Російській Федерації нарешті дали коментарі з приводу розміщення військової техніки союзників на її західник кордонах, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Тиждень».
Так, журналісти взяли коментарі у першого заступника очільника Комітету оборони і безпеки верхньої палати російського парламенту Франца Клінцевича. За його словами, цей крок можна, виражаючись мяко, назвати «зухвалим, нахабним і демонстративним». Відтак, Клінцевич почав погрожувати Альянсу «жорсткою відповіддю». При цьому, така відповідь буде дана по всьому периметру кордонів, де розміщено американську військову техніку. Суперечачи сам собі, російський сенатор наголосив, що «Росія може потурбуватись про свою безпеку», але Європа від цього перетвориться на «порохову бочку».
Нагадуємо, кількома днями раніше до німецького порту прибуло вантажне судно, яким до Європи було доставлено перший трансфер військової техніки, якою НАТО буде посилювати свій східний кордон у зв’язку з російською агресією. Зокрема, у Польщі, Румунії та країнах Балтії буде розміщено дві з половиною тисячі танків та близько сотні військових гелікоптерів різних модифікацій, які обслуговуватимуться чотирма з половиною тисячами американських вояків.