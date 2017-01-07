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Ле Пен не исключает выхода Франции из ЕС

Ле Пен не исключает выхода Франции из ЕС
Глава французской крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью журналистам иностранных изданий сделала очередное заявление. Согласно ему, в случае отказа Брюсселя дать возможность лидерам стран самостоятельно решать вопросы, касающиеся охраны границ, экономической и монетарной политики, она, при условии избрания ее следующим президентом Франции, планирует начать процедуру выхода своей страны из ЕС, передает replyua.net. В частности, политик подчеркнула, что после победы на выборах главы французского государства, она срезу же хочет начать переговоры с Брюсселем. Если они завершатся безрезультатно, Ле Пен намерена начать шестимесячный процесс обсуждения будущего страны, а затем посоветовать своим согражданам проголосовать за выход Франции из Евросоюза, как это в июне прошлого года сделали британцы.

Стоит отметить, что, по результатам проведенных в прошлом году опросов общественного мнения, большая часть французов не поддерживают идею выхода официального Парижа из ЕС. При этом значительные противоречия вызывает перспектива единой валюты Евросоюза. По словам Ле Пен, французы «опасались» перспективы проведения «Frexit», но по поводу евро сомнений гораздо больше.
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