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В США озвучен прогноз по снятию ЕС антироссийских санкций

В США озвучен прогноз по снятию ЕС антироссийских санкций
Страны ЕС в настоящее время активно рассматривают сценарий, предусматривающий смягчение или снятие с Кремля санкций, которые были введены в связи с тем, что РФ аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, передает replyua.net. По утверждению экспертов Stratfor, частной разведывательно-аналитической фирмы в США, достаточно скоро может произойти частичное снятие санкций с России. Согласно тексту материала Stratfor, власти Венгрии, Греции, Италии и Австрии уже многократно настаивают на том, что санкции с России необходимо снять. В частности, правительство указанных стран считает, что урегулирования ситуации в Украине Евросоюз должен не наказывать РФ, а наладить с ней отношения.

Помимо этого, в отчете сказано, что власти Германии, когда вопрос о санкциях будет вновь рассматриваться, будут делать все, чтобы их сохранить, но влияние Берлина может оказаться недостаточно, если свою помощь в данном вопросе не окажут США. В соответствии с прогнозом агентства, не исключено, что в дальнейшем украинский вопрос приведет к более серьезному расколу в ЕС.

Что касается Франции, то официальный Париж, скорее всего, поддержит вариант о постепенном снятии санкций с Москвы, если на Донбассе установится хотя бы скромное перемирие, отмечается в материале Stratfor.

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