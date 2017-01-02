На кордоні РФ з Естонією – двокілометровий затор

Ситуація на російсько-естонському кордоні доволі напружена, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали видання «Росбалт».
Так, на пункті пропуску «Івангород», відповідно до даних сервісу «Яндекс. Пробки» утворився вже двокілометровий затор. Автомобілі стоять перед кордоном в самому Івангороді та за річкою Нарва в Естонії. Станом на двадцять першу годину у черзі на перетин кордону перебувають сто десять автомобілів. Проте, прикордонники запевняють, що на інших пунктах пропуску ситуація не настільки напружена – на багатосторонньому автомобільному пункті пропуску «Брусничне» черга з сорока автомобілів, на БАПП «Светогорськ» - двадцять вісім автомобілів та на БАПП «Торфяновка» - шістнадцять автівок.
Мандрівники, які перетинали сьогодні кордон, зауважують, що на цю процедуру вони витратили незвично багато часу – більше години. Причиною затримки назвали значну завантаженість. Мандрівникам розповіли, що черга переважно складається з росіян, які постійно проживають на території Естонії – останні доволі часто мандрують через кордон на територію Російської Федерації для того, щоб закупити алкоголь і сигарети, ціни на які в Естонії у рази вищі.