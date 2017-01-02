В 2017 году Украина будет среди главных приоритетов ЕС

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что среди ее приоритетов на наступивший 2017 год – дальнейшие усилия для реформирования Украины, а также тесные отношения со странами Восточного партнерства, передает replyua.net. Отмечается, что соответствующие сведения размещены на официальном портале Могерини. При этом подчеркивается, что на протяжение 2016 года в Брюсселе проводилась постоянная работа, направленная на поддержку реформ, рост экономических показателей и поддержку мира и стабильности на восточных границах Евросоюза. Что касается Украины, то, по информации сайта Федерики Могерини, в этой стране удалось достичь прогресс благодаря проведенным реформам, борьбе с коррупцией и, безусловно, усилиям, которые были приложены для полного выполнения Минских договоренностей и нормализации ситуации на Донбассе.
Федерика Могерини добавила, что с Киевом и Тбилиси ЕС удалось достичь важного прогресса, который предоставляет возможность отменить визы для граждан этих стран в ближайшее время. Высокопоставленная чиновница подчеркнула, что Евросоюз заинтересован в сотрудничестве со всеми государствами Восточного партнёрства.