Поліція Стамбула затримала 8 осіб щодо теракту в "Reina"

Правоохоронні органи Стамбула затримали 8 підозрюваних у причетності до терористичного акту у новорічні ніч у нічному клубі Reina. Про це сьогодні, 2-го січня, повідомляє місцеве видання « Daily Sabah», передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що серед затриманих поліція не виявила головного підозрюваного. Пошуки тривають. Поліція Стамбула розпочала спецоперацію з затримання терористів, які можуть становити загрозу для безпеки в місті. Як повідомлялося, у новорічну ніч до одного з найвідоміших нічних клубів Стамбула, у якому часто відпочивають іноземці та знаменитості, зайшов чоловік у костюмі Санта Клауса та діставши автомат, розстріляв всіх відвідувачів. В результаті нападу 39 загиблих, серед яких 16 – іноземці, та 69 поранених.
Нещодавно стало відомо, що за цей теракт відповідальність на себе взяло терористичне угрупування «Ісламська держава». Коментуючи скоєне, ісламісти зазначили, що їхня людина «вчинила гідний вчинок, вбивши ряд християн, які святкували відступницьке свято» Нового року. Терористична організація ІДІЛ або ISIS має проісламську ідею вбивати всіх «невірних». Організація відрізняється з поміж інших характерною жорстокістю та здатністю до насильства. За неофіційними даними, ISIS вчиняв масові страти до 400 осіб.