Помер найстарший Романов

Вчора, тридцять першого грудня 2016 року, помер останній представник колишньої імператорської династії Росії, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Світові ЗМІ повідомили, що в останній день минулого року у віці дев’яноста років помер останній представник російської імператорської династії Романових Дмитро Романов. Чоловік стверджував, що він був прямим нащадком Миколи І. Крім того, він перебував у родинних відносинах з останнім імператором Російської держави Миколою ІІ – був його троюрідним племінником.
Дмитро Романов народився і переважну частину життя прожив у Франції, куди його родина свого часу емігрувала, рятуючись від більшовицького перевороту. Чоловік у різні періоди свого життя займався історією, банківською справою та письменництвом. Крім того, він створив благодійний фонд, з якого фінансував російські лікарні та дитячі будинки. Віку він доживав на території Данії. Романов доволі часто відвідував Росію – востаннє він там побував восени минулого року. Саме тоді нащадок імператорського роду був нагороджений орденом Олександра Невського. Нагадаємо, всі прямі нащадки останнього імператора Росії Миколи ІІ були вбиті більшовиками.