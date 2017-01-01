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Перед Новим роком українець збив на смерть двох дівчат у Польщі

Перед Новим роком українець збив на смерть двох дівчат у Польщі
На південному заході Польщі у місті Єлена Гора у новорічну ніч водій з українським громадянством вчинив наїзд на пішоходів. Дівчата 14-ти та 16-ти років, які прогулювалися тротуаром, від отриманих травм померли на місці. Про це у неділю, 1-го січня, повідомляє «Польське радіо», передає replyua.net.

«За кілька хвилин до нового року українець вчинив наїзд на двох молодих дівчат 14-ти та 16-ти років. В результаті отриманих травм жертви ДТП померли на місці. За словами правоохоронців, керуючи автомобілем Jeep, чоловік повернув на тротуар та зламавши огорожу, впав у річку, вчинивши наїзд на двох дівчат підліткового віку, які отримали несумісні з життям травми», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поряд з водієм була пасажирка, яка отримала важкі травми. Вона наразі знаходиться у важкому стані в лікарні. «За даними правоохоронних органів, водій Джипу був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Такий стан та слизьке дорожнє покриття спричинило смерть двох юних дівчат», - наголосили у Польському радіо. В той самий час у повідомленні не зазначається, яка наразі ситуація з п’яним водієм, чи залишився він в живих і які дії наразі вживають правоохоронні органи.
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