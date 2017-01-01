Стало известно о прогремевшем взрыве в Нюрнберге

Во время празднования Нового года в городе Нюрнберг (Германия) прогремел взрыв, несколько человек пострадали. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице генконсула Украины в Мюнхене Вадима Костюка в соцсети Facebook. По его сведениям, сегодня примерно в 0:30 по местному времени в центральной части города был слышен взрыв. Среди предварительных причин правоохранительные органы называют применение пиротехнических средств, не имеющих сертификата. Вадим Костюк добавил, что местные полицейские сообщили о пяти пострадавших, украинцы среди них отсутствуют.
Как известно, неспокойной была нынешняя новогодняя ночь в турецком Стамбуле. Преступники, одев костюмы Санта-Клаусов, с применением автоматов Калашникова начали стрелять по людям, собравшимся в ночном клубе Reina. Жертвами данного происшествия стали 39 человек, еще 69 ранены. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее терактом, а также обратился со словами соболезнования ко всем родственникам и близким жертв теракта. Васип Шахин, являющийся губернатором Стамбула, отметил, что атака была совершена террористом-одиночкой.