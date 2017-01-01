Лукашенко считает Беларусь островком свободы в мире

Как передает replyua.net, президент республики Беларусь Александр Лукашенко в новогоднем обращении к свои соотечественникам высказал убеждение в том, что в 2016-ом году Беларусь стала островком свободы и примером для других стран постсоветского пространства.
По мнению президента Беларуси, его страна стала невольной заложницей разбирательств соседних стран, оказавшись в эпицентре мировых геополитических событий, но, несмотря на это, авторитет Беларуси продолжил расти на протяжении всего 2016-го года. Также Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь оказалась в центре всех миролюбивых инициатив, тем самым вызвав симпатии многих государств мире.
Лукашенко также отметил, что Беларусь уделяет пристальное внимание сплоченности народа, повышению социально-экономических стандартов в стране, борьбе с терроризмом и экстремистских проявлениями, поэтому в стране не было зафиксировано случаев вражды и насилия. Как и большинство своих коллег в мире, Александр Лукашенко выразил большую надежду на то, что новый 2017-й год станет переломным для Беларуси и даст уверенный импульс для развития страны.