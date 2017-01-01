Ердоган прокоментував новорічний теракт у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував та засудив терористичний акт, який стався у Стамбулі на новорічну ніч. Також він зазначив, що дану трагедію не потрібно розглядати як окрему від загальної ситуації в області. Про це у неділю, 1-го грудня, повідомляє російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Я рішуче засуджую терористичний акт, який відбувся у Стамбулі в перші години нового року. Ті, за ким стоїть цей теракт, роблять все можливе для того, щоб внести в наш народ хаос та підломити рішучий дух нашого народу. На даний момент ми як ніколи налаштовані вирвати з корінням ту терористичну загрозу, яка сьогодні нависла над усією Туреччиною. Ці напади тісно пов’язані з подіями в нашому регіоні», - заявив турецький президент.
В той самий час Ердоган переконливо заявив, що його країна готова дати відсіч не лише збройним нападам терористів, а й проти економічних, соціальних та політичних диверсій. Як повідомлялося раніше, в ніч на 1-ше січня 2017 року невідомий в костюмі Діда Мороза зайшов до нічного клубу Reina, дістав автомат Калашникова та почав розстрілювати людей. В результаті 39 вбитих, серед яких 16 – іноземці (українців немає), та 69 поранених. Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за даний злочин.