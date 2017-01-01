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У Німеччині стався вибух. Серед постраждалих українців немає

У Німеччині стався вибух. Серед постраждалих українців немає
Минулої ночі у німецькому місті Нюрнберг стався вибух. За офіційною інформацією серед постраждалих громадян України немає. Про це сьогодні, 1-го січня, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генеральний консул України в Мюнхені Костюк Вадим, інформує replyua.net.

«Повідомляємо про те, що сьогодні вночі, 1-го січня 2017 року, близько 00:30 за місцевим часом на центральній вулиці Реннвег міста Нюрнберг стався сильний вибух. За попередніми оцінками, вибух став результатом використання неліцензійної новорічної піротехніки», - зазначив він. «Згідно з непідтвердженою інформацією місцевої кримінальної поліції станом на 10-ту годину ранку 1-го січня, серед постраждалих 5-х осіб громадян України немає», - додав консул.

Як повідомлялося раніше, у Стамбулі цієї ж ночі у одному з місцевих нічних клубів відбувся теракт, в результаті якого 39 людей загинуло та ще 69 отримали поранення. Серед них, за даними генконсула України в Стамбулі, громадян України немає. Стало відомо, що до закладу, де натовп людей святкував Новий рік зайшов терорист, перевдягнений у костюм Санта Клауса, та діставши автомат, почав розстрілювати людей. Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за скоєне.
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