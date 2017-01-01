Теракт у Стамбулі: МЗС перевіряє, чи є серед жертв українці

Наразі українські дипломати у Стамбулі перевіряють інформацію щодо наявності серед жертв новорічного теракту громадян України. Про це у неділю, 1-го січня, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук розповів генеральний консул України в Стамбулі Бондар Василь, передає replyua.net.
В той самий час він нагадав про те, що серед числа жертв теракту велика кількість іноземців. «Згідно інформації керівника Міністерства внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, в результаті терористичного акту в нічному клубі Стамбулу загинуло мінімум 39 людей, серед яких 16 – ідентифіковані як громадяни інших держав. Також є інформація, що поранення отримали 69 осіб», - зазначив консул.
«Наразі ми ведемо переговори з органами влади для того, щоб з’ясувати, чи є серед загиблих та постраждалих громадяни України», - зауважив Бондар. Через новорічний теракт у Стамбулі у генеральному консульстві України відкрили гарячу лінію +905306125577. Сюди може зателефонувати будь-хто та дізнатися наявну інформацію про стан подій щодо теракту в нічному клубі Стамбулу. Як повідомлялося, до клубу Reina увійшов озброєний терорист в костюмі Діда Мороза та розстріляв людей з автомата Калашникова.