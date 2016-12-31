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Референдум о независимости Каталонии пройдет в 2017 году

Референдум о независимости Каталонии пройдет в 2017 году
ВВС сообщает, что лидер Каталонии поклялся, что в 2017 году в Испании состоится референдум на тему независимости этих территорий, - передает replyua.net.

Президент Каталонии Carles Puigdemont сегодня во время своего новогоднего поздравления заявил, что решительно намерен провести референдум о независимости Каталонии в 2017 году, что может привести к еще одному витку конфронтации между каталонцами и властями. Как сообщалось ранее, в 2014 году был проведен консультативный референдум, который зафиксировал желание большинства жителей Каталонии получить независимость от Испании.

СМИ подчеркивает, что для независимости Каталонии существуют не только политические предпосылки – Барселона является вторым по уровню экономического развития и достатка городом Испании. Обострение сепаратистских настроений наблюдается в регионе в течение последних пяти лет, способствуя формированию сильной каталонской идентичности, своей историей уходящей вглубь веков. Президент Каталонии заявил: «Мы, каталонцы, вольны сами решать свое будущее на законном и обязательном референдуме»
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