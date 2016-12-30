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Манн: поступок польского князя, достойный уважения

Манн: поступок польского князя, достойный уважения
Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал событие, произошедшее сегодня в Польше – князь Чарторыйский, потомок известной династии, фактически, подарил государству всю частную коллекцию предметов искусства и множество ценных книг, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, сегодня Министерство культуры Польши заявило о покупке у потомка Чарторыйских самой большой в стране частной коллекции предметов искусства и живописи. Государство купило ее за 100 миллионов евро, хотя реальная стоимость этих предметов искусства почти в 20 раз больше.

Манн сообщает: «При этом сам князь Чарторыйский настаивал на безвозмездной передаче, но воспротивились все работники фонда и настояли на продаже». Как подчеркивают многие, на такой поступок способны далеко не все коллекционеры – с него нужно брать пример. Польские СМИ сообщают, что собирать коллекцию начали в 1802 году. До нынешнего момента она находилась у потомков Изабеллы Чарторыйской и передавалась из поколения в поколение.
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