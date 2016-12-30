Власти Польши приобрели крупнейшую частную коллекцию князей Чарторыйских

Издание «Independent» пишет, что власти Польши заявили, что приобрели самую крупную частную коллекцию картин и других предметов искусства, принадлежавшую частным коллекционерам, - передает replyua.net.
Крупнейшая в Польше коллекция живописи и других предметов искусства, ранее принадлежавшая князьям Чарторыйским, сегодня перешла в собственность государства Польши – Министерство культуры приобрело ее целиком за сумму, намного меньшую ее реальной стоимости. Полная стоимость приобретения составила всего 100 миллионов долларов, хотя на самом деле, по оценкам экспертов, ее рыночная стоимость может составлять более 1,9 миллиардов евро. Такой щедрый подарок польскому государству и народу сделали потомки известной принцессы Изабеллы Чарторыйской. Они объяснили, что хотят, чтобы все эти предметы искусства были доступны не избранным, а многим поколениям поляков.
В проданную коллекцию входят 86 000 предметов, в том числе известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» и пейзаж Рембрандта «Добрый самаритянин», а также 250 000 древних книг и других изданий.