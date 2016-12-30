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Польша приобрела знаменитые полотна Да Винчи по «смешной» цене

Польша приобрела знаменитые полотна Да Винчи по «смешной» цене
Крупнейшая в Польше частная коллекция князей Чарторыйских, которую международные агенты оценивали в 2 млрд долларов, содержащая более 86 тысяч артефактов и 250 тысяч манускриптов и редких изданий, продана Министерству культуры Польши за символическую сумму в 100 млн евро. При этом сам князь Чарторыйский настаивал на безвозмездной передаче, но воспротивились все работники фонда и настояли на продаже. Об этом на своей странице в Facebook сообщил израильский обозреватель Соломон Манн.

По его словам, коллекция содержит бесценные подлинники картин Да Винчи. Среди известных: картина «Мадонна с горностаем», картины Тициана, Рембранта и других классиков живописи.

Стоит отметить, что одна картина изображения подписи Леонардо да Винчи, стоит больше, чем цена, заплаченная за всю коллекцию. Польское правительство купило всемирно известную коллекцию произведений искусства, в том числе редкие картины Да Винчи за малую долю ее рыночной стоимости.

Глава семьи Чарторыйских, который владел коллекцией, сказал, что это «пожертвование», но совет директоров его фонда подал в отставку в знак протеста, после чего пришлось договориться о символической цене. Коллекция состоит из около 86000 артефактов, а также 250,000 рукописей и книг. Большинство произведений находятся в Национальном музее в южной части города Краков.
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