Власти Италии идут на жесткие меры против автомобилистов

Как сообщает издание «Independent», городские власти Мадрида начиная с сегодняшнего дня ужесточили меры для автомобилистов, чьи авто заправляются бензином, дизелем или газом, в надежде хоть как-то улучшить экологическую ситуацию в городе – уровень азота в атмосфере города значительно превышает норму, - передает replyua.net.
Власти Мадрида ввели временные ограничения на поездки по городу начиная с сегодняшнего дня. В частности, сегодня было запрещено ездить на любых автомобилях в городе, чьи номерные знаки заканчиваются на четную цифру, а завтра аналогичный запрет будет действовать для владельцев машин с номерами, заканчивающимися на нечетную цифру. Движение на этих авто в городе запрещено в пределах основных автомагистралей и кольцевой дороги с 6:30 утра до 9 вечера. Запрет не распространяется на гибриды и электрокары – они не загрязняют атмосферу вредными веществами.
Эти ограничения будут действовать и дальше – по четным числам календаря можно будет ездить на авто, имеющих номер, заканчивающийся на четную цифру, а по нечетным – на нечетную. Ограничения будут действовать до тех пор, пока уровень азота в атмосфере города не снизится до допустимого. Автомобилисты, игнорирующие этот запрет, должны будут уплатить штраф в сумме 90 евро.