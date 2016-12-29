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Сирийский повстанец осужден в Швеции за убийство военнопленных

Сирийский повстанец осужден в Швеции за убийство военнопленных
Reuters пишет, что власти Швеции заявили об уголовном процессе по делу сирийского боевика-суннита. Его обвиняют в совершении военных преступлений в отношении семерых военнослужащих армии Башара Асада, - передает replyua.net.

Прокуратура Швеции сегодня сообщила, что 46-летний сириец, участвовавший в боевых действиях в Сирии на стороне оппозиционных сил, был официально обвинен в совершении военных преступлений. Еще весной 2016 года в руки следствия попало видео, демонстрирующее совершение сирийцем самосуда над семью солдатами, поддерживающими Башара Асада. Следователи утверждают, эти солдаты были захвачены без оружия, а их убийство произошло не на поле боя – это была просто расправа над пленными. Фактически, прокуратура Швеции обвиняет сирийца в нарушении прав комбатантов в соответствии с международным правом.

Сириец, которому было сегодня предъявлено обвинение, был арестован в марте текущего года. До 2013 года он жил в Италии, а три года назад попросил убежища в Швеции. Он отрицает все выдвинутые против него обвинения. В 2015 году в Швеции уже состоялся суд над сирийским боевиком, против которого выдвигались аналогичные обвинения. Он был осужден за пытки над пленными, которые также были записаны на видео, распространенное в Интернете.
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