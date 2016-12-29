Варшава предъявила Москве ультиматум после заявления Путина о катастрофе возле Смоленска

Власти Польши потребовали от Кремля незамедлительной передачи представителям следственной группы, расследующих гибель самолета Ту-154М не обнародованных ранее аудиозаписей. Как передает replyua.net, такое заявление сегодня озвучила пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Иоанна Вайда после информации главы Кремля Владимира Путина о стенограмме диалога в кабине, где находились пилоты, информирует «Польское радио». Со слов чиновницы МИД Польши, имеются в виду фрагменты разговоров, которые, вероятно, были зафиксированы всего за пару минут до произошедшего 10 апреля 2010 года крушения самолета недалеко от аэропорта Смоленска.
Сообщается, что время проводимой каждый год пресс-конференции российский президент рассказал, что ему удалось ознакомиться со стенограммой диалога пилотов самолета президента Польши Леха Качиньского и представителя охраны. Как отметил Владимир Путин, этот человек, зайдя в кабину пилотов, начал требовать посадки воздушного судна в Смоленске. В качестве возражения, прозвучавшего от экипажа, продолжил российский лидер, это лицо заявило, что не может об этом рассказать шефом и приказало приземляться.