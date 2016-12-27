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Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу в обход Украины

Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу в обход Украины
Согласно принятому решению суда ЕС, ранее принятое Еврокомиссией относительно увеличения доступа российской монопольной компании «Газпром» к газовому проводу OPAL, который является одним из отводов Северного потока. Как передает replyua.net, данная информация была предоставлена генеральным директором польской газовой компании PGNiG Петром Возняком. Помимо этого, в агентстве Bloomberg, сославшись на слова Возняка, сообщили, что суд приял соответствующее решение в минувшую пятницу, 23 декабря. По прогнозам польского менеджера, публикация данного решения ожидается до конца декабря.

В свою очередь, в «Газпроме» уже успели нарастить физическую нагрузку OPAL до 86%. Стоит отметить, что общая мощность газопровода OPAL составляет 36 млрд кубометров. Благодаря ему удалось добиться соединения газопровода Северный поток с такими странами, как Германия и Чехия. К тому же, с помощью газопровода есть возможность выхода на рынки центрально- и восточноевропейских стран в обход украинской территории.

Еще недавно у российского монополиста было право только на половину его мощностей. Еврокомиссия наложила ограничение в 2009 году. Такое решение позволяло концерну приобрести квоты на еще, по крайней мере, 40% всех имеющихся мощностей.
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