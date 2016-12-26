Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Терезой Мэй

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Информационное агентство «Independent» сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня заявил, что категорически отказывается встречаться с премьер-министром Великобритании после того, как британский представитель в Совете Безопасности ООН поддержал резолюцию, осуждающую израильские поселения на палестинских территориях и требующую их освободить, - передает «Independent».Как сообщалось ранее, Нетаньяху сразу после голосования в ООН вызвал к себе послов всех 12 стран, поддержавших резолюцию. В тот момент посла Великобритании в Израиле не было в стране, и вместо него на встречу явился его заместитель Тони Кей. Издание сообщает, что всем этим дипломатическим представителям был объявлен строгий выговор. Нетаньяху заявил: «Это голосование в Совете Безопасности ООН – это разочарование. Я не намерен более встречаться с Терезой Мэй».Встреча Терезы Мэй и Нетаньяху еще до этих событий была назначена на 17 января. В это время в швейцарском городе Давосе будет проходить Всемирный экономический форум, который должен продлиться четыре дня. Британская сторона выразила надежду, что встреча все-таки состоится. Пресс-служба правительства Великобритании заявляет, что ни одна встреча с премьер-министром Израиля не была перенесена либо отменена.