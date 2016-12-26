Тото Кутуньо хотел лететь в Сирию на разбившемся Ту-154

Тото Кутуньо, один из самых известных и уважаемых итальянских певцов, заявил о том, что мог оказаться в списке погибших, летевших в Сирию на военном самолете Ту-154, информирует replyua.net, ссылаясь на «Ридус».
По словам итальянского артиста, он глубоко потрясен трагедией, поскольку был знаком с участниками ансамбля имени Александрова. «Я выступал с этими людьми три года назад, в Сан-Ремо. Месяц назад мой менеджер передал предложение от российского коллектива о совместном выступлении в Сирии, на базе Хмеймим. Мне предлагали поздравить российских военных, которые защищают Сирию. Я хотел поехать, но у меня уже был расписан график выступлений на несколько недель вперед. Возможно, что и я мог бы оказаться среди погибших пассажиров. Судьба распорядилась иначе. Выражаю соболезнования семьям погибших. Они все были прекрасными людьми», заявил Кутуньо.
Напомним, что на борту российского военного самолета находились все участники ансамбля имени Александрова, с которыми хотел выступить Тото Кутуньо. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.