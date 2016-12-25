Во Франции появились летающие лодки-такси

Ален Теболт, любитель яхт-спорта, разработал летающие такси «Морские пузыри», сообщает replyua.net со ссылкой на французские источники.
По словам француза, проект занял у него больше четверти века, однако он с детства мечтал создать летающие лодки. Как признается изобретатель, идею подали дочери, которые попросили его придумать транспорт, который не сможет навредить окружающей среде. Скорость нового транспортного средства не высокая – около 18 километров в час. Катер-такси будет работать на двух электрических двигателях, которые заряжаются от солнечной энергии. У такси имеются четыре необычных «крыла», которые будут опираться о поверхность воды во время движения. При максимальном разгоне крылья приподнимают лодку над водой, и она начинает парить над водной гладью.
Такси рассчитано на водителя и четырех пассажиров. Сначала изобретатель был уверен, что его «Морские пузыри» станут работать в качестве такси, однако к умельцу уже обратились богатые покупатели, которые мечтают о таком необычном транспортном средстве. Цена летающей лодки достигает тридцати тысяч евро.