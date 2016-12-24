Власти Финляндии пошли на беспрецедентный шаг

Как сообщает издание «Independent», власти Финляднии решили пойти на беспрецедентный для Европейского союза шаг – ввели огромное пособие по безработице, которое будет выплачиваться отдельным категориям граждан в течение двух лет, - передает replyua.net.
Двум тысячам финнов в течение двух лет будет предоставлено ежемесячное пособие по безработице в сумме 560 евро без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Как известно, население Финляндии составляет около 5,5 миллионов человек. Политики надеются, что этот шаг позволит улучшить качество жизни, снизить уровень безработицы и создать новые рабочие места. Получателям пособия не нужно будет доказывать, что они ищут работу, а деньги будут предоставлены всем безработным, независимо от наличия у них какого-либо другого дополнительного дохода.
Правительство Финляндии признается, что эти меры – это своего рода социальный эксперимент, который должен показать, помогут ли эти меры снизить уровень безработицы в стране. Они подозревают, что многие финны отказались от официального трудоустройства, чтобы не потерять пособие по безработице, без которого их финансовое положение бы существенно ухудшилось. Подобные меры были приняты правительством Великобритании, предоставившим безработным налоговые кредиты.