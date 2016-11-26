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Британці матимуть змогу "купити" громадянство ЄС

Британці матимуть змогу "купити" громадянство ЄС
Громадяни Великобританії, які після виходу країни з Європейського союзу захочуть зберегти за собою право на отримання переваг, які дає лише громадянство ЄС, напевно, зможуть зробити це за деяку окрему плату. Про це повідомив представник парламенту, який займається переговорами щодо Brexit, Гі Верхофстадт, пише агентство « The Guardian», передає replyua.net.

Він сказав, що підтримує принцип ідеї, завдяки якій громадяни Британії матимуть змогу робити щорічний внесок до Брюсселя. «Ми неодноразово чули, як люди бояться втрачати зв’язки. Загалом я підтримую ідею, яка дає громадянам Великобританії після виходу країни з СЄ залишатися і громадянами Євросоюзу також. В принципі не бачу нічого в цьому поганого», - зазначив Верхофстадт.

У інформаційному листі вказується, що така ідея прозвучала від ліберальним депутатом Європейського парламенту від Люксембургу. Євродепутати мають проголосувати за дану пропозицію до кінця поточного року. Проте, як зазначається у повідомленні, будь-яка ідея, що стосується Brexit з Великою Британією повинна мати згоду від лідерів 27-ми країн-членів Євросоюзу та парламенту. «Це спроба розділити на дві категорії громадян ВБ та зірвати референдум», - заявив британський консерватор Ендрю Бріджен.
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