У МЗС Туреччини пояснили, хто поїхав до окупованого Криму

Неофіційна делегація, яка поїхала до окупованого Криму від імені Туреччини, не мала на це відповідного дозволу від Міністерства закордонних справ країни, а зробила це лише за власної ініціативи. Про це в суботу, 26-го листопада, повідомив прес-секретар зовнішньополітичного відомства Туреччини Хюсеін Мюфтюоглу, пише місцеве видання «Anadolu», передає replyua.net.
«Турецький уряд, як і раніше, безкомпромісно підтримує незалежність та суверенітет України та не визнає анексію Кримського півострова», - наголосив він. Як повідомлялося раніше, у російській пресі з’явилося повідомлення про те, що до Сімферополя прибула делегація з Туреччини, у складі якої представники бізнесу та політики. Проте, після того повірений посольства Туреччини в Україні Озгюн Талу заявив, що до нібито «турецької делегації» не входили члени діючої влади Туреччини. У свою чергу у Міністерстві закордонних справ України для отримання пояснень щодо «турецької делегації» в окупованому Криму викликали посла Туреччини в Україні Йонета Джана Тезеля. Як відомо,в супереч міжнародному праву влітку поточного року до анексованого українського півострова прибула делегація з Франції, у складі якої були депутати парламенту.