Саммит Украина-ЕС 2016 - фоторепортаж

Отметим что в ЕС говорят, что безвизовый режим Украине могут предоставить до конца этого года, но единства среди членов ЕС пока нет. Фоторепортаж Саммита Украина-ЕС 2016.
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Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пишет, что сегодня состоялось очень важное для Украины событие, которое не сможет испортить даже «пятничный Янукович», - передает replyua.net.
Блогер Олександр Коваленко у своєму дописі в Фейсбук розповідає читачам про ті заходи, яких вживає Польща для того, щоб захиститись від російської агресії, - про це інформує ресурс replyua.net.
В статье на «Еспресо TV» Виталий Портников пишет о том, что украинцы должны знать о Викторе Януковиче и его соратниках, которые продолжают контролировать Украину, - передает replyua.net.