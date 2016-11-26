Саммит Украина-ЕС 2016 - фоторепортаж

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Отметим что в ЕС говорят, что безвизовый режим Украине могут предоставить до конца этого года, но единства среди членов ЕС пока нет. Фоторепортаж Саммита Украина-ЕС 2016.