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Манн рассказал, как надо бороться с коррупцией

Манн рассказал, как надо бороться с коррупцией
Соломон Манн на своей странице в Facebook поделился новостью о результатах кампании по борьбе с коррупцией, проведенной в Румынии, - передает replyua.net.

Манн пишет, что Украине и ее ведомствам, созданным специально для борьбы с коррупцией, стоит поучиться у Департамента по уголовным делам Румынии. Он сообщает: «Ее глава, Лаура Ковеши, получила титул «европеец года», а само ведомство было признано первым по степени национального доверия – и это при том, что всего два года назад Румыния считалась самой коррумпированной страной Европейского союза». Блогер подчеркивает: «В 2015 году ведомство, возглавляемой Ковеши, с огромным отрывом обошло церковь, заняв первое место в рейтинге национального доверия. Ковеши является главой Департамента по уголовным делам уже три года».

Манн подчеркивает, что за эти три года Ковеши приговорила к лишению свободы более 1100 коррупционеров Румынии – «она сажала по коррупционеру в день, включая выходные и праздники». Блогер отмечает: «В первый год работы Ковеши было вынесено чуть менее тысячи обвинительных приговоров, в соответствии с которыми взяточники были приговорены к лишению свободы и конфискации имущества. Общая сумма конфискованного имущества составила почти 150 миллионов евро. Манн отмечает: «Не менее важно то, что 83% уголовных дел были возбуждены на основании заявлений граждан и общественных организаций».
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