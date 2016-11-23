В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.
Издание отмечает, что МУС был основан в 1998 году. Изначально под его юрисдикцию добровольно перешли 120 государств, однако впоследствии их число стало намного больше. Ситуация круто поменялась в 2016 году – свои подписи под Римским статутом отозвали стразу несколько стран: Бурунди, ЮАР и Гамбия. О своем намерении сделать это заявили в ноябре Россия, Уганда, Кения, Намибия и Филиппины. «El Confidencial» отмечает, что это решение РФ будет иметь действительно серьезные последствия, особенно если учитывать формулировку причины отказа от соглашения, озвученную Россией – «в связи с невозможность МУС оправдать возложенные на него надежды, как авторитетного и независимого органа».
Испанское издание подчеркивает, что решение России о выходе непосредственно связано с обнародованием на прошлой неделе ежегодного отчета главного прокурора МУС Фату Бенсуды. В нем упоминаются бесчисленные нарушения РФ международного права, рассматриваемые в рамках двенадцати уголовных дел, возбужденных против РФ и ее военнослужащих. В их числе упоминается оккупация Крыма, репрессии против крымских татар, присутствие на Востоке Украины ВС РФ, что означает прямое противостояние украинской и российской армий на Донбассе, а значит – наличие международного вооруженного конфликта. Ко всему эту стоит добавить бесчеловечные бомбардировки в Сирии, направленные против мирных граждан, больниц и гуманитарных конвоев.
Издание сообщает: «Правозащитные организации считают эту тенденцию тревожной. «Выход из МУС может стать разменной монетой для стран, пытающихся сделать мир более безопасным для диктаторов, нарушающих права человека». Фактически, никаких причин, кроме политических, у России для выхода из-под юрисдикции МУС, нет – она просто решила избавить себя от необходимости нести ответственность за содеянное.
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