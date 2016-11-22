Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Информационное агентство Reuters пишет, что Греция и Кипр оказались в центре нового скандала – властей страны подозревают в тайном сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции Европейского союза, - передает replyua.net.
В эксклюзивной статье издания сообщается, что некий источник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что Греция и Кипр оказывают военное содействие России в Сирии. В частности, речь идет о заправке топливом двух российских танкеров, которые было доставлено ими в Сирии. «Российские корабли посетили порты Кипра и Греции в октябре, где осуществили дозаправку топлива. Это топливо используется российскими истребителями, которые уже несколько месяцев совершают жестокие авиаудары в Восточном Алеппо», - сообщил источник.
Министерство обороны и Министерство транспорта РФ отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности ЕС заявил, что «ответственность за соблюдение ограничений ЕС лежит на государствах-членах союза». Он добавил: «Мы надеемся, что компетентные органы всех государств соблюдают эти ограничения и пресекают любые попытки их обхода».
МИД Греции отказался от комментариев. Кипрское правительство заявило, что власти Кипра не давали согласие на вход в свои порты любых российских танкеров, перевозящих топливо для реактивных двигателей и направляющийся в Сирию. Напоминаем, что Регламент Совета ЕС № 1323/2014, принятый в 2014 году, запрещает любые поставки топлива для реактивных двигателей в Сирию с территории ЕС, независимо от того, произведено оно было на территории Европейского Союза или за его пределами.
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