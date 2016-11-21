Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». Если документ примут, российская пропаганда будет приравнена в ЕС к террору «Исламского государства», - передает replyua.net.
В резолюции власти ЕС призывают бороться с российской медиа-пропагандой, которая оценивается им как «враждебная». В частности, в документе указывается, что Европейская комиссия и государства-члены должны вести борьбу с российской информационной агрессией так же, как с терроризмом во всех его проявлениях. Европейский парламент, утвердив резолюцию, обяжет государства-члены ЕС к выделению отдельного финансирования на контрпропаганду.
Также резолюция содержит перечень российских информационных ресурсов, которые признаны «особо опасными» - фактически, это перечень информационных террористов Кремля, которые несут в себе опасность и вред, не меньший, чем террористические группировки исламских экстремистов. В него попали телеканал «Russia Today», псевдоинформационное агентство «Sputnik», специальный фонд «Русский мир» и другие. Основанием для такого решение ЕС стала стратегическая цель Кремля расколоть с помощью пропаганды Европейский союз, развивать в европейских странах политические партии популистов и радикалов, дестабилизировать ситуацию и разобщить европейские общества.
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