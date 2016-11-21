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Манн: предвыборная гонка во Франции приняла неожиданный оборот

Манн: предвыборная гонка во Франции приняла неожиданный оборот
Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет, что в Европе назревают серьезные политические перемены – вслед за решением британцев о Brexit, французы отдали в первом туре праймериз предпочтение 62-летнему Франсуа Фийону, что может серьезно повлиять на судьбу Франции и всей Европы, - сообщает replyua.net.

Манн пишет: «Николя Саркози покидает большую политику после разгромного провала на праймериз своей партии. Похоже, Великобритания с ее решением выйти из Европейского союза подарила народам мира право говорить то, что думаешь и делать, что говоришь. Неужели истинные ценности все же вернутся в мир? Итак: первым номером Франсуа Фийон, вторым уже старенький Ален Жюппе. Скорее всего, молодой во втором туре соберет больше голосов, тем более что Саркози, ставший третьим, передает свои голоса именно Фийону».

Блогер сообщает: «Франсуа Фийон, 62-летний политический деятель, который был уже Премьером Франции в 2007-2012 годах, известен тем, что уделяет много внимания экономике и развитию бизнеса. Ну и, конечно же, тем, что считается «доброжелателем Путина», а это значит, что в жизни Франции и Европы многое изменится».
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