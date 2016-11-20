Стали известны шокирующие результаты первого тура президентских выборов во Франции

Британское издание «The Independent» пишет, что сегодня стали известны результаты первого тура президентских выборов во Франции, которых не ожидал никто, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, главными конкурентами Николя Саркози в первом туре президентских выборов являлись Марин Ле Пен, Ален Жюппе и Франсуа Фийон. После обработки трех четвертей бюллетеней стало известно, что кандидатуру Саркози поддерживают лишь 21,4 процента избирателей – таких результатов не ожидал никто. Бывший президент Франции, проигравший в 2012 году на президентских выборах Франсуа Олланду, в связи с этим заявил, что признает свое поражение и уважает выбор французского народа.
Также Саркози отметил, что он поддерживает своего коллегу по правоцентристской Республиканской партии Франсуа Фийона, который получил большинство голосов избирателей. Второе место завоевал Ален Жюппе, который, как и Фийон, является экс-премьер-министром Франции. Следующий этап праймериз состоится в следующее воскресенье. Победивший в этом отборочном туре политик примет участие в президентских выборах, которые пройдут во Франции весной 2017 года.
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