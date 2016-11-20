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Стали известны шокирующие результаты первого тура президентских выборов во Франции

Стали известны шокирующие результаты первого тура президентских выборов во Франции
Британское издание «The Independent» пишет, что сегодня стали известны результаты первого тура президентских выборов во Франции, которых не ожидал никто, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, главными конкурентами Николя Саркози в первом туре президентских выборов являлись Марин Ле Пен, Ален Жюппе и Франсуа Фийон. После обработки трех четвертей бюллетеней стало известно, что кандидатуру Саркози поддерживают лишь 21,4 процента избирателей – таких результатов не ожидал никто. Бывший президент Франции, проигравший в 2012 году на президентских выборах Франсуа Олланду, в связи с этим заявил, что признает свое поражение и уважает выбор французского народа.

Также Саркози отметил, что он поддерживает своего коллегу по правоцентристской Республиканской партии Франсуа Фийона, который получил большинство голосов избирателей. Второе место завоевал Ален Жюппе, который, как и Фийон, является экс-премьер-министром Франции. Следующий этап праймериз состоится в следующее воскресенье. Победивший в этом отборочном туре политик примет участие в президентских выборах, которые пройдут во Франции весной 2017 года.
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